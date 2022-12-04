04.12.2022 16:15 Рита Парфенова

На водогонах Харкова усунули два десятки пошкоджень

4 грудня бригади Комплексу «Харківводопостачання» виконували заплановані ремонтні роботи на 18 ділянках трубопроводів холодного водопостачання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Як розповіли на підприємстві, всі служби та підрозділи працюють стабільно, тим самим забезпечуючи харків'ян якісними послугами водопостачання та водовідведення. Комплексні заходи на об'єктах водопровідного та каналізаційного господарств міста виконують висококваліфіковані майстри. Вони мають у своєму розпорядженні все необхідне для проведення оперативних та поточних ремонтних та профілактичних робіт.



У свою чергу спеціалістами лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю щодня проводяться дослідження якості води. Вони підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.



Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

Нагадаємо, КП «ХТС» завершує роботи по усуненню дефекта на магістралі великого діаметру у Немишлянському районі.