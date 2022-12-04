04.12.2022 16:35 Рита Парфенова

Внаслідок обстрілів на Харківщині загинув чоловік

Обстріл села Гатище Вовчанської територіальної громади став причиною смерті місцевого мешканця.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

«Ворожому нападу вкотре піддалися Куп’янський та Вовчанський райони Харківської області. Внаслідок обстрілу загинув 72-річний мешканець села Гатище», – йдеться у повідомленні.



У Куп'янську-Вузловому в результаті атак російських військових пошкоджень зазнали дорожнє покриття та залізнична інфраструктура.



На території Шевченківської громади ракетні обстріли призвели до руйнування кількох приватних будинків. Постраждалих немає.



Крім того, протягом доби ворог завдавав удари по населених пунктах Вовчанської громади.



Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 3 грудня російські загарбники російські війська вчергове обстріляли прикордоння Харківської області.