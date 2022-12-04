04.12.2022 17:24 Рита Парфенова

Погода в Україні 5 грудня

Перший понеділок зими пройде без опадів, лише у Карпатському регіоні вдень місцями невеликий дощ та мокрий сніг.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

В північних областях та в Карпатах на дорогах місцями ожеледиця.



Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями ????️пориви 15-20 м/с.



Температура у західних областях та на крайньому півдні країни вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла (на Закарпатті вдень 2-7° тепла); на решті території вночі 5-10° морозу (у східних та північно-східних областях до 13° морозу), вдень 1-6° морозу.