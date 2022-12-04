Погода в Україні 5 грудня

Перший понеділок зими пройде без опадів, лише у Карпатському регіоні вдень місцями невеликий дощ та мокрий сніг.
В північних областях та в Карпатах на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями ????️пориви 15-20 м/с.
Температура у західних областях та на крайньому півдні країни вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла (на Закарпатті вдень 2-7° тепла); на решті території вночі 5-10° морозу (у східних та північно-східних областях до 13° морозу), вдень 1-6° морозу.
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Відмінний день для активного відпочинку, спорту, прогулянок, спілкування, отримання нового досвіду та нових вражень. Уникайте надмірностей і отримайте максимум позитиву.
Ввечері у Харкові на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Без опадів.
У грудні 2019 року список Всесвітніх днів та пам'ятних дат ООН було поповнено новою датою – Міжнародним днем банків.
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