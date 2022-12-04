04.12.2022 17:42 Рита Парфенова

На Харківщині ворог знову обстріляв Золочів: фото наслідків

Вдень 4 грудня російські окупанти обстріляли прикордонний смт Золочів з артилерії.

Інформацію підтвердив голова Золочівської громади Віктор Коваленко, повідомляє РЕДПОСТ.

Обстріл стався близько 12:30. Снаряд зруйнував приватний житловий будинок. Також пошкоджено господарчі будівлі.Поранених внаслідок російського обстрілу немає.

За інформацією Коваленка, пошкоджень також зазнали господарчі споруди, енерго- та газомережа.





У Харківській обласній прокуратурі повидомили, що за процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 3 грудня російські загарбники російські війська вчергове обстріляли прикордоння Харківської області.