На Харківщині ворог знову обстріляв Золочів: фото наслідків

Вдень 4 грудня російські окупанти обстріляли прикордонний смт Золочів з артилерії.
Інформацію підтвердив голова Золочівської громади Віктор Коваленко, повідомляє РЕДПОСТ.
Обстріл стався близько 12:30. Снаряд зруйнував приватний житловий будинок. Також пошкоджено господарчі будівлі.Поранених внаслідок російського обстрілу немає.
За інформацією Коваленка, пошкоджень також зазнали господарчі споруди, енерго- та газомережа.
У Харківській обласній прокуратурі повидомили, що за процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, 3 грудня російські загарбники російські війська вчергове обстріляли прикордоння Харківської області.
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