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04.12.2022  17:42   Рита Парфенова

На Харківщині ворог знову обстріляв Золочів: фото наслідків

Вдень 4 грудня російські окупанти обстріляли прикордонний смт Золочів з артилерії.

Новини Харкова: фото обстрілу Золочіва

Інформацію підтвердив голова Золочівської громади Віктор Коваленко, повідомляє РЕДПОСТ.

Обстріл стався близько 12:30. Снаряд зруйнував приватний житловий будинок. Також пошкоджено господарчі будівлі.Поранених внаслідок російського обстрілу немає.

За інформацією Коваленка, пошкоджень також зазнали господарчі споруди, енерго- та газомережа.

Новини Харкова: фото обстрілу Золочіва

У Харківській обласній прокуратурі повидомили, що за процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Новини Харкова: фото обстрілу Золочіва

Нагадаємо, 3 грудня російські загарбники російські війська вчергове обстріляли прикордоння Харківської області.

Источник:   золочівщина
 Тэги:  обстрел, харьков, агрессия россии
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