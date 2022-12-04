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04.12.2022  18:05   Рита Парфенова

У частині Старого Салтова зник газ: причини

Невідомі особи перекрили засувку на газопроводі, що забезпечує газом Старий Салтів.

перекрили засувку на газопроводі

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на АТ "Харківгаз", внаслідок ціє дії без газопостачання залишилось майже 200 родин селища.

Підприємство-постачальник просить своїх клієнтів - мешканців Старого Салтову, яким протягом останніх двох тижнів була відновлена подача газу, самостійно перекрити крани перед газовими приладами для проведення АТ «Харківгаз» відновлювальних робіт.

Наразі в селищі тривають роботи з відновлення газопостачання. Фахівці АТ «Харківгаз» роблять все необхідне для оперативного і безпечного пуску газу до будинків.

Нагадаємо, що ремонтні роботи на розподільних та будинкових газопроводах тривають в Куп‘янській, Старосалтівській, Циркунівській, Ізюмській та Золочівській громадах області.

Источник:   АТ "Харківгаз"
 Тэги:  газ, харьков, старый салтов
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