01.12.2022 17:00 Віталій Хінєвіч

Фахівці проводять відновлення газових мереж у Харківській області

Ремонтні роботи продовжуються у населених пунктах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківгаз".

Повідомляється, що ремонтні роботи на розподільних та будинкових газопроводах тривають в Куп‘янській, Старосалтівській, Циркунівській, Ізюмській та Золочівській громадах області. В Ізюмі обстежуються та ремонтуються будинкові комунікації родин, які повертаються у місто.

В Старому Салтові наразі до газу підключено 130 будинків, роботи тривають.

Внаслідок ворожих обстрілів житлових кварталів, перебиті газопроводи будинків у Липецькій та Куп‘янській громадах. Аварійно-диспетчерська служба АТ «Харківгаз» оперативно локалізувала витоки газу через пошкоджені мережі домоволодінь.

Нагадаємо, у Харківобленерго представили новий спосіб дізнатися графік відключення світла.