01.12.2022 17:00 Віталій Хінєвіч
Фахівці проводять відновлення газових мереж у Харківській області
Ремонтні роботи продовжуються у населених пунктах.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на АТ "Харківгаз".
Повідомляється, що ремонтні роботи на розподільних та будинкових газопроводах тривають в Куп‘янській, Старосалтівській, Циркунівській, Ізюмській та Золочівській громадах області. В Ізюмі обстежуються та ремонтуються будинкові комунікації родин, які повертаються у місто.
В Старому Салтові наразі до газу підключено 130 будинків, роботи тривають.
Внаслідок ворожих обстрілів житлових кварталів, перебиті газопроводи будинків у Липецькій та Куп‘янській громадах. Аварійно-диспетчерська служба АТ «Харківгаз» оперативно локалізувала витоки газу через пошкоджені мережі домоволодінь.
Нагадаємо, у Харківобленерго представили новий спосіб дізнатися графік
відключення світла.
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