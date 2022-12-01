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01.12.2022  17:00   Віталій Хінєвіч

Фахівці проводять відновлення газових мереж у Харківській області

Ремонтні роботи продовжуються у населених пунктах.

газ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківгаз".
 
Повідомляється, що ремонтні роботи на розподільних та будинкових газопроводах тривають в Куп‘янській, Старосалтівській, Циркунівській, Ізюмській та Золочівській громадах області. В Ізюмі обстежуються та ремонтуються будинкові комунікації родин, які повертаються у місто.
 
В Старому Салтові наразі до газу підключено 130 будинків, роботи тривають.
 
Внаслідок ворожих обстрілів житлових кварталів, перебиті газопроводи будинків у Липецькій та Куп‘янській громадах. Аварійно-диспетчерська служба АТ «Харківгаз» оперативно локалізувала витоки газу через пошкоджені мережі домоволодінь.
 
Нагадаємо, у Харківобленерго представили новий спосіб дізнатися графік відключення світла.
 
Источник:   АТ "Харківгаз"
 Тэги:  жкх, харьков
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