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01.12.2022  16:46   Дмитро Колонєй

Ремонтують покрівлі будинків комунальники Харкова

Про це інформує КП «Харківспецбуд».

Ремонтують покрівлі будинків комунальники Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківспецбуд», фахівці підприємства, незважаючи на погодні умови, продовжують ремонтувати покрівлі у житлових будинках Холодногірського району.

Ремонтують покрівлі будинків комунальники Харкова

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт домов, харьков.
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