06.12.2022 17:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові відновлюють пошкоджену ворожими обстрілами лікарню (фото)

Роботи з відновлення пошкоджених окупантами будівель тривають у Харківській області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.

Повідомляється, що в Харкові ремонтують обласну травматологічну лікарню пошкоджену ворожими обстрілами. У лікарні були пошкоджені 184 вікна, перекриття та бокові залізобетонні плити. Крім цього, постраждали всі внутрішні приміщення та знищене медичне обладнання.

Зараз фахівці замінили усі пошкоджені несучі панелі, завершили ремонт усіх перекриттів. На черзі ремонт вікон. Роботи мають завершитися до кінця грудня.

Обласну травматологічну лікарню відбудовують за кошти субвенції з держбюджету. Відновлювальні роботи у медичній установі завершено більш ніж на 55%.

Загалом на відновлення об’єктів Харківщини Урядом виділено декілька траншів на загальну суму більше 900 млн гривень. Зараз роботи тривають на 69 об’єктах, на 39 з них вони вже виконані.

Нагадаємо, харківські комунальники усунули 21 аварію на водоводах.