06.12.2022 16:50 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули 21 аварію на водоводах

Комунальники продовжують оперативно відновлювати подачу води харків'янам.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 5 грудня бригадами аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» було оперативно ліквідовано 21 аварійну ситуацію на ділянках водоводів та упорядковано 11 оглядових колодязів.

Як повідомили на підприємстві, значний обсяг комплексних відновлювальних заходів на трубопроводах холодного водопостачання було проведено в Салтівському, Шевченківському, Новобаварському, Основ'янському та Індустріальному районах. Для проведення ремонтних робіт бригади АВР забезпечені необхідною спецтехнікою, обладнанням, механізмами та матеріалами.

Сьогодні, 6 грудня, ремонтниками Комплексу «Харківводопостачання» заплановано проведення ремонтів на 22 ділянках трубопроводів холодного водопостачання.

У свою чергу, спеціалістами лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю щодня проводяться дослідження якості води. Вони підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».