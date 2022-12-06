06.12.2022 16:30 Віталій Хінєвіч
Погода в Україні 7 грудня
Синоптики прогнозують хмарну погоду.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Повідомляється, що в Україні 7 грудня буде хмарно, у східних областях мінлива хмарність.
Вночі на Правобережжі, вдень в Україні, крім східної частини, невеликий сніг, в західних, центральних та південних областях з дощем (вночі на заході країни помірні опади, подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь).
У західних, північних та центральних областях на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер переважно південно-східний , 7-12 м/с, вночі в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 4-9° морозу, в східних областях до 12°, в західних та південних областях 0-5° морозу; вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та в Криму 3-8° тепла.
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