06.12.2022 16:30 Віталій Хінєвіч

Погода в Україні 7 грудня

Синоптики прогнозують хмарну погоду.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Повідомляється, що в Україні 7 грудня буде хмарно, у східних областях мінлива хмарність.

Вночі на Правобережжі, вдень в Україні, крім східної частини, невеликий сніг, в західних, центральних та південних областях з дощем (вночі на заході країни помірні опади, подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь).

У західних, північних та центральних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний , 7-12 м/с, вночі в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, в східних областях до 12°, в західних та південних областях 0-5° морозу; вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та в Криму 3-8° тепла.