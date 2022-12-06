06.12.2022 15:15 Віталій Хінєвіч

У Харкові завершують збирання опалого листя

Вже вивезено понад 80 тис. куб. м листя, що становить 89% від загального запланованого обсягу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що листя з дворів Харкова почали вивозити з 14 вересня. Для цього було задіяно спеціальну техніку - навантажувачі, самоскиди, сміттєвози та бункеровози. Щоденне вивезення опалого листя становить понад 1,1 тис. куб. м.

Особливістю вивезення опалого листя цьогоріч стало використання при його збиранні фронтальних автонавантажувачів, що полегшило працю двірників та прискорило виробничий процес. Якщо раніше навантаження одного сміттєвозу вручну проводилося двірниками протягом трьох годин, то зараз це займає близько однієї години.

«Така організація праці дозволила підприємству вперше впоратися із вивезенням опалого листя своїми силами, не залучаючи сторонні організації. Тим самим вдалося заощадити грошові кошти підприємства», – зазначив заступник директора з організаційних питань КП «КВПВ» Артем Семикопенко.