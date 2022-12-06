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06.12.2022  14:50   Віталій Хінєвіч

Тіла загиблих ексгумували у Харківській області

Правоохоронці продовжують здійснювати стабілізаційні заходи на території деокупованих населених пунктів Харківщини.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що минулого тижня співробітники Харківського районного управління поліції № 3 забезпечували публічну безпеку та порядок у селах Прудянка, Слатине, Малі Проходи, Великі Проходи, Руська Лозова, Нова Козача, Безруки, Цупівка, Довгеньке, Дубовка. 
 
Виявлено три пошкоджених гранатомети з зарядами та 46 мін.
 
Працівники поліції встановили місця поховання чотирьох осіб, загиблих при обстрілах. Тіла померлих ексгумували та направили на експертне дослідження для встановлення причин смерті. Їх особи встановлені.
 
Нагадаємо, наслідки обстрілів Куп’янська за останні три доби.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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