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06.12.2022  12:26   

Наслідки обстрілів Куп’янська за останні три доби (фото)

Слідчі поліції документують ворожі атаки країни-агресора у Куп’янського району, внаслідок яких загинули двоє жителів .

Новини Харкова: фото наслідків обстрілів Куп’янська'

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

4 грудня російські армійці обстріляли зі ствольної  артилерії  територію Куп’янщини. Снаряди влучили в житловий будинок в селищі Обухівка. Внаслідок ворожої атаки під завалами будинку загинув 58-річний місцевий мешканець.

5 грудня під час обстрілу села Вільхуватка смертельні поранення отримала 66-річна жінка.

Ввечері 5 грудня окупанти вдарили ракетами С-300 по місту Куп’янську. В результаті руйнувань зазнав місцевий учбовий заклад.

Новини Харкова: фото наслідків обстрілів Куп’янська

Працівники слідчо-оперативної групи територіального підрозділу поліції провели огляд місць подій та зафіксували наслідки обстрілів.  Інформацію за вказаними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 10 до 15 років, або довічне позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, минулої добі під артилерійськими обстрілами окупантів знову опинилися Чугуївський, Харківський та Куп’янський райони.

 

Новини Харкова: фото наслідків обстрілів Куп’янська

Новини Харкова: фото наслідків обстрілів Куп’янська

Тэги:  обстрел, харьков, купянск, агрессия россии
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