06.12.2022 12:40 Віталій Хінєвіч

В Україні працює виставковий мистецький проєкт «Світ Сковороди»

За перші два дні роботи виставки її вже відвідали близько 3 тисяч людей, як українців, так і гостей з-за кордону.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.

Повідомляється, що відвідувачі можуть побачити виставкову експозицію, спробувати себе у створенні байок-коміксів, пройти інтерактивні тести та VR-тур Сковородинівкою до та після російського вторгнення.

У рамках відкриття відбулась кураторська екскурсія від Євгенія Стасіневича. А також прозвучала унікальна музична програма від Ансамблю класичної музики імені Бориса Лятошинського, який виконав композицію «Узнай себе» на тексти Григорія Сковороди.

Головний експонат виставки, вцілілу і вже легендарну статую філософа зі зруйнованого російськими обстрілами Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди, представляла директорка музею Наталія Мицай: «Саме знання та підтримка української історії та культури є свідченням формування і виокремлення українців як самостійної і незалежної нації, яка витримає усі випробування на шляху до утвердження власних прав та свобод. Тому ця виставка є надзвичайно важливою, а подібні заходи завжди будуть необхідними, особливо у час війни».

Протягом усієї виставки проходять унікальні мистецькі події: інтелектуальні дискусії з літературознавцями, музикознавцями, істориками, філософами, музикантами, кураторські екскурсії, музичні виступи та майстер-клас зі створення коміксів. Найближчими днями на відвідувачів чекають інтелектуальна дискусія на тему «Сковорода у дзеркалах літературних» та ексклюзивна «темна» кураторська екскурсія.

З детальним розкладом подій можна ознайомитись на сайті

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