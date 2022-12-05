05.12.2022 17:15 Віталій Хінєвіч

Харківський ЛітМузей запрошує на музично-поетичний перформанс

Захід пройде за участі Сергія Жадана та Юрій Гуржи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський ЛітМузей.

Повідомляється, що 9 грудня о 19.00 пройде творчий захід-Фокстроти. Музично-поетичний перформанс за участі Сергія Жадана і Юрія Гуржи.

"Фокстроти" – експериментальний side-project Літературної Лабораторії Мистецького арсеналу, створений в межах проєкту про український футуризм ФУТУРОМАРЕННЯ.

Альбом "Фокстроти" складається із 11 треків та анімації, які опубліковано на Youtube-каналі Мистецького арсеналу. Тут використано тексти та фонограми записів Миколи Бажана, Михайля Семенка, Гео Шкурупія, Павла Тичини, Олекси Влизька, Філіппо Томмазо Марінетті, Володимира Сосюри, Раїси Троянкер, Наталі Ужвій, Леоніда Первомайського, Сергія Жадана.

Учасниками проєкту є:

композитор та музичний продюсер: Юрій Гуржи;

сценарій: Сергій Жадан, Юрій Гуржи;

кураторка та продюсерка проєкту: Оксана Щур.

Ознайомитись з деталями заходу можна за посиланням.