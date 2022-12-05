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05.12.2022  16:50   Віталій Хінєвіч

У Харківській області окупанти погрожували розстріляти людей, якщо вони не віддадуть гроші

Окупанти забрали гроші у людей.

окупант
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що у травні цього року під час окупації м. Ізюм троє військових 39-ої окремої мотострілецької Червонопрапорної бригади, що відноситься до 68-го армійського корпусу Східного військового округу, зупинили автівку з двома цивільними. 
 
Російські армійці здійснили два постріли з автомата Калашникова поблизу передніх коліс автівки. Після цього окупанти почали вимагати гроші у чоловіків, додавши, що у разі відмови вони вистрілять в них на ураження. Забравши у потерпілих грошові кошти, російські солдати пішли.  
 
Завдяки проведеним оперативним заходам правоохоронці встановили особи військових РФ: потерпілі опізнали їх.
 
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру трьом військовослужбовцям ЗС РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).
 
Нагадаємо, у Харкові виявили чоловіка з порошкоподібною речовиною.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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