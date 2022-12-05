05.12.2022 15:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові виявили чоловіка з порошкоподібною речовиною

Правоохоронці затримали ймовірного наркозбувача.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що 5 грудня під час патрулювання на провулку Росторгуївському увагу патрульних привернув чоловік, який курив на зупинці громадського транспорту. При спілкуванні громадянин почав помітно нервувати та підозріло себе поводити.

У ході поверхневої перевірки інспектори виявили у чоловіка два поліетиленових пакети з порошкоподібною речовиною схожу на наркотичну, запаковану в 20 поліетиленових згортків. Громадянин зізнався, що це наркотики.

Також поліцейські виявили у телефоні чоловіка листування про намір розповсюдження наркотичних речовин.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини справи будуть встановлювати слідчі.