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05.12.2022  15:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові виявили чоловіка з порошкоподібною речовиною

Правоохоронці затримали ймовірного наркозбувача.

Наркозбувачь
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що 5 грудня під час патрулювання на провулку Росторгуївському увагу патрульних привернув чоловік, який курив на зупинці громадського транспорту. При спілкуванні громадянин почав помітно нервувати та підозріло себе поводити.
 
У ході поверхневої перевірки інспектори виявили у чоловіка  два поліетиленових пакети з порошкоподібною речовиною схожу на наркотичну, запаковану в 20 поліетиленових згортків. Громадянин зізнався, що це наркотики. 
 
Також поліцейські виявили у телефоні чоловіка листування про намір розповсюдження наркотичних речовин.
 
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини справи будуть встановлювати слідчі.
 
Нагадаємо, на Харківщині цивільні підірвалися на мінах.
 
Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  происшествие, харьков
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