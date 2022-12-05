05.12.2022 16:36 Дмитро Колонєй

Країна-агресорка намагається тотально контролювати військовозобов’язаних

Про це інформує воєнна розвідка України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО УКраїни. у РФ створюють єдину електронну базу даних військовозобов’язаних, оцифровують всі чинні документи військового обліку та наявні архіви військкоматів.

Мета – створити автоматизовану систему обліку та контролю осіб, які підлягають мобілізації. По закінченню розробки системи її об’єднають з базами даних:

МВС (для контролю документів на виїзд закордон),

системи «Мігрант» (для обліку нерезидентів та тих, хто хоче змінити громадянство),

ДІБДР (контроль власників та користувачів транспортних засобів),

СНІЛЗ,

Роскадастру,

Росреєстру,

ІПН і

клієнтські бази мобільних операторів.

Після введення в експлуатацію ця система забезпечить можливість тотального контролю за військовозобов’язаними, які не проживають за місцем реєстрації.

Це гарантує отримання ними повісток навіть у випадку неможливості фізичного контакту – у формі СМС-повідомлень, електронних листів, повідомлень із соціальних мереж.

Після цього всі вони будуть зобов’язані з’явитися у вказані терміни до місць обліку.