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05.12.2022  16:36   Дмитро Колонєй

Країна-агресорка намагається тотально контролювати військовозобов’язаних

Про це інформує воєнна розвідка України.

Намагаються тотально контролювати військовозобов’язаних у РФ
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО УКраїни. у РФ створюють єдину електронну базу даних військовозобов’язаних, оцифровують всі чинні документи військового обліку та наявні архіви військкоматів. 
 
Мета – створити автоматизовану систему обліку та контролю осіб, які підлягають мобілізації. По закінченню розробки системи її об’єднають з базами даних:
  • МВС (для контролю документів на виїзд закордон),
  • системи «Мігрант» (для обліку нерезидентів та тих, хто хоче змінити громадянство),
  • ДІБДР (контроль власників та користувачів транспортних засобів),
  • СНІЛЗ,
  • Роскадастру,
  • Росреєстру,
  • ІПН і
  • клієнтські бази мобільних операторів.
 
Після введення в експлуатацію ця система забезпечить можливість тотального контролю за військовозобов’язаними, які не проживають за місцем реєстрації. 
 
Це гарантує отримання ними повісток навіть у випадку неможливості фізичного контакту – у формі СМС-повідомлень, електронних листів, повідомлень із соціальних мереж. 
 
Після цього всі вони будуть зобов’язані з’явитися у вказані терміни до місць обліку.
 
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, контроль, украина
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