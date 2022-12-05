05.12.2022 16:36 Дмитро Колонєй
Країна-агресорка намагається тотально контролювати військовозобов’язаних
Про це інформує воєнна розвідка України.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУР МО УКраїни. у РФ створюють єдину електронну базу даних військовозобов’язаних, оцифровують всі чинні документи військового обліку та наявні архіви військкоматів.
Мета – створити автоматизовану систему обліку та контролю осіб, які підлягають мобілізації. По закінченню розробки системи її об’єднають з базами даних:
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МВС (для контролю документів на виїзд закордон),
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системи «Мігрант» (для обліку нерезидентів та тих, хто хоче змінити громадянство),
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ДІБДР (контроль власників та користувачів транспортних засобів),
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СНІЛЗ,
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Роскадастру,
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Росреєстру,
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ІПН і
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клієнтські бази мобільних операторів.
Після введення в експлуатацію ця система забезпечить можливість тотального контролю за військовозобов’язаними, які не проживають за місцем реєстрації.
Це гарантує отримання ними повісток навіть у випадку неможливості фізичного контакту – у формі СМС-повідомлень, електронних листів, повідомлень із соціальних мереж.
Після цього всі вони будуть зобов’язані з’явитися у вказані терміни до місць обліку.
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