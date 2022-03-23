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23.03.2022  09:49   Рита Парфенова

Рыночные цены в Украине будет контролировать государство

Госнадзор распространяется на социально значимую продукцию.

Госнадзор контролирует цены на социально значимую продукцию.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе, передает РЕДПОСТ.

В ведомстве отметили, что хотя Кабмин отметил планоые и внепланоые проверки с целью обеспечения бесперебойной работы предприятий в условиях военного времени,госпонтрроль над сдерживанием роста цен на социально значимую продукцию сохранен.

В перечень товаров вошли:

  • мука пшеничная;
  • макаронные изделия;
  • батон;
  • хлеб;
  • крупа гречневая;
  • крупа овсяная;
  • свинина;
  • говядина;
  • птица (тушки куриные);
  • молоко;
  • масло сливочное;
  • сметана;
  • яйца куриные;
  • масло подсолнечное;
  • сахар кристаллический;
  • капуста белокочанная;
  • лук репчатый;
  • свекла;
  • морковь;
  • картофель;
  • этанол (раствор 96%);
  • нестероидные противовоспалительные лекарственные средства отечественные;
  • антибактериальные лекарственные средства отечественные;
  • бензин (марки А-92, А-95);
  • дизельное горючее;
  • газ сжиженный для автомобилей.

С целью оперативного реагирования и обеспечения контроля установления субъектами хозяйствования розничной торговли цен на такие товары Госпродслужба ввела ежедневный мониторинг.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  цены, контроль, харьков
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