Рыночные цены в Украине будет контролировать государство

Госнадзор распространяется на социально значимую продукцию.
Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе, передает РЕДПОСТ.
В ведомстве отметили, что хотя Кабмин отметил планоые и внепланоые проверки с целью обеспечения бесперебойной работы предприятий в условиях военного времени,госпонтрроль над сдерживанием роста цен на социально значимую продукцию сохранен.
В перечень товаров вошли:
С целью оперативного реагирования и обеспечения контроля установления субъектами хозяйствования розничной торговли цен на такие товары Госпродслужба ввела ежедневный мониторинг.
Комментариев: 0
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Пасмурное утро сменится ясным днем, но к вечеру небо опять затянется облаками. Без существенных осадков, ночью и утром слабый туман.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
влажность:
давление:
ветер: