23.03.2022 09:49 Рита Парфенова

Рыночные цены в Украине будет контролировать государство

Госнадзор распространяется на социально значимую продукцию.





Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе, передает РЕДПОСТ.



В ведомстве отметили, что хотя Кабмин отметил планоые и внепланоые проверки с целью обеспечения бесперебойной работы предприятий в условиях военного времени,госпонтрроль над сдерживанием роста цен на социально значимую продукцию сохранен.



В перечень товаров вошли:

мука пшеничная;

макаронные изделия;

батон;

хлеб;

крупа гречневая;

крупа овсяная;

свинина;

говядина;

птица (тушки куриные);

молоко;

масло сливочное;

сметана;

яйца куриные;

масло подсолнечное;

сахар кристаллический;

капуста белокочанная;

лук репчатый;

свекла;

морковь;

картофель;

этанол (раствор 96%);

нестероидные противовоспалительные лекарственные средства отечественные;

антибактериальные лекарственные средства отечественные;

бензин (марки А-92, А-95);

дизельное горючее;

газ сжиженный для автомобилей.

С целью оперативного реагирования и обеспечения контроля установления субъектами хозяйствования розничной торговли цен на такие товары Госпродслужба ввела ежедневный мониторинг.