Создан полезный сайт для тех, кто остался в Харькове

На одной платформе собрана информация о работающих магазинах и аптеках, получении гумпомощи, медконсультациях и многом другом.
Заработал сайт Харьков украинский город, на котором собрана полезна информация для тех, кто остался в городе, передает РЕДПОСТ
По словам создателей сайта, он поможет сэкономить время на поиск нужной информации.
На сайте размещены:
В дальнейшем планируется добавление информации о том, где получить помощь и лекарства беременным и больным диабетом, найти работу, об онлайн-образовании, юридических консультациях и другое.
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