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23.03.2022  09:00   Рита Парфенова

Создан полезный сайт для тех, кто остался в Харькове

На одной платформе собрана информация о работающих магазинах и аптеках, получении гумпомощи, медконсультациях и многом другом.

Заработал сайт Харьков украинский город

Заработал сайт Харьков украинский город, на котором собрана полезна информация для тех, кто остался в городе, передает РЕДПОСТ

По словам создателей сайта, он поможет сэкономить время на поиск нужной информации.

На сайте размещены:

  • Работающие аптеки города
  • Где и как достать лекарства
  • Список волонтеров
  • Авто, ЖД и эвакуация
  • Открытые магазины и супермаркеты
  • Точки выдачи гуманитарной помощи
  • Все необходимое для детей
  • Врачи, консультирующие онлайн
  • Функционирующие автосервисы

В дальнейшем планируется добавление информации о том, где получить помощь и лекарства беременным и больным диабетом, найти работу, об онлайн-образовании, юридических консультациях и другое.

Источник:   kharkiv.ukrainian.city
 Тэги:  агресия россии, сайт, харьков
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