23.03.2022 09:00 Рита Парфенова

Создан полезный сайт для тех, кто остался в Харькове

На одной платформе собрана информация о работающих магазинах и аптеках, получении гумпомощи, медконсультациях и многом другом.

Заработал сайт Харьков украинский город, на котором собрана полезна информация для тех, кто остался в городе, передает РЕДПОСТ



По словам создателей сайта, он поможет сэкономить время на поиск нужной информации.



На сайте размещены:

Работающие аптеки города

Где и как достать лекарства

Список волонтеров

Авто, ЖД и эвакуация

Открытые магазины и супермаркеты

Точки выдачи гуманитарной помощи

Все необходимое для детей

Врачи, консультирующие онлайн

Функционирующие автосервисы

В дальнейшем планируется добавление информации о том, где получить помощь и лекарства беременным и больным диабетом, найти работу, об онлайн-образовании, юридических консультациях и другое.