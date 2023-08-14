14.08.2023 19:31 Рита Парфенова

На сайті Харківської філії «Газмережі» запрацював особистий кабінет

Вдосконалений особистий кабінет my.grmu.com.ua почав роботу для споживачів Харківської міської філії ТОВ «Газмережі».



Фото: ХМР

Як це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, особовий кабінет доступний за адресою my.grmu.com.ua



Завдяки цьому сервісу в цілодобовому доступі для харків’ян:

передача показань газового лічильника;

завантаження і друк квитанцій;

перегляд історії розрахунків;

дата планової повірки лічильника.

Раніше РЕДПОСТ писав, що з 1 серпня 2023 року послугу з розподілу газу в місті Харкові надає національний оператор «Газмережі» під координацією Групи «Нафтогаз». Послугу від національного оператора отримуватимуть понад 515 тис. споживачів.