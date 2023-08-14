На сайті Харківської філії «Газмережі» запрацював особистий кабінет

Вдосконалений особистий кабінет my.grmu.com.ua почав роботу для споживачів Харківської міської філії ТОВ «Газмережі».
Як це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, особовий кабінет доступний за адресою my.grmu.com.ua
Завдяки цьому сервісу в цілодобовому доступі для харків’ян:
Раніше РЕДПОСТ писав, що з 1 серпня 2023 року послугу з розподілу газу в місті Харкові надає національний оператор «Газмережі» під координацією Групи «Нафтогаз». Послугу від національного оператора отримуватимуть понад 515 тис. споживачів.
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День вимагає більшої чіткості та конкретності. Будь-які неясності та невизначеності викликатимуть роздратування – і ваше, і оточуючих.
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