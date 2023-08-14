14.08.2023 18:57 Рита Парфенова

У межах Харкова асфальтували трасу державного значення

В рамках вдосконалення інфраструктури підрядні організації проводять ремонтні роботи на шляхах державного значення.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, було проведено асфальтування дороги Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка в межах міста Харків.

На даний момент виконуються роботи з нанесення дорожньої розмітки та пішохідних переходів. Важливо зазначити, що ці роботи проводяться на маршруті, яким користується більше ніж 15 тисяч автомобілів щодня.

Також відновлюється розмітка на дорогах державного значення в Харківській області. Метою цих заходів є забезпечення безпеки руху транспортних засобів та пішоходів у населених пунктах. Так, на дорозі Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка підрядні організації відновили розмітку від села Волохів Яр до міста Балаклія.



На інших ділянках доріг виконуються роботи з експлуатаційного утримання, спрямовані на підтримання якості та безпеки дорожнього покриття.

Раніше РЕДПОСТ писав, що стартували відновлювальні роботи ще одного мосту в Харківській області.