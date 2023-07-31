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31.07.2023  14:35   Віталій Хінєвіч

Стартували відновлювальні роботи ще одного мосту в Харківській області

Міст, який відновлюють, був зруйнований внаслідок повномасштабного вторгнення наприкінці лютого 2022 року.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
Штучну споруду, яку планують відновити є 15-м мостом, який капітально відбудовується на Харківщині. Наразі проводяться такі роботи:
 
  • підготовчі роботи;
  • організація будівельного майданчика;
  • організація дорожнього руху.
 
«Загалом 15 мостів вже капітально відбудовуємо, а також не забуваємо про експлуатаційне утримання мостових споруд. На сьогодні - 4 штучні споруди в роботі, на 3 - роботи вже завершено»,- йдеться у повідомленні.
 
Нагадаємо, що зруйновано 27 штучних споруд було в Харківській області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Салтівському районі Харкова триває підготовка внутрішньобудинкових систем до опалювального періоду.
 
Источник:   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
 Тэги:  дороги, харків
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