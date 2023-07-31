31.07.2023 14:35 Віталій Хінєвіч

Стартували відновлювальні роботи ще одного мосту в Харківській області

Міст, який відновлюють, був зруйнований внаслідок повномасштабного вторгнення наприкінці лютого 2022 року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Штучну споруду, яку планують відновити є 15-м мостом, який капітально відбудовується на Харківщині. Наразі проводяться такі роботи:

підготовчі роботи;

організація будівельного майданчика;

організація дорожнього руху.

«Загалом 15 мостів вже капітально відбудовуємо, а також не забуваємо про експлуатаційне утримання мостових споруд. На сьогодні - 4 штучні споруди в роботі, на 3 - роботи вже завершено»,- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що зруйновано 27 штучних споруд було в Харківській області.