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31.07.2023  15:00   Віталій Хінєвіч

У Харківській області за тиждень потонуло двоє людей

Серед потонулих на водоймах чоловік та 14-річна дівчинка.

Фото: ілюстративне
 
Про це під час брифінгу в Офіційному Медіацентрі при ХОВА розповів речник ГУ ДСНС в Харківській області Євген Василенко, передає РЕДПОСТ.
 
Минулого тижня рятувальники виявили у річці Сіверський Донець тіло 14-річної дівчини, яка напередодні зникла під час купання з мамою.
 
27 липня на одному з озер у Пісочинській громаді потонув чоловік 1977 року народження. Чоловік купався в забороненому для цього місці. 
 
Впродовж цього року на Харківщині потонули 46 осіб, у тому числі 2 дитини.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині протягом тижня сапери знищили 530 вибухонебезпечних предметів.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  події, харків
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