31.07.2023 15:00 Віталій Хінєвіч

У Харківській області за тиждень потонуло двоє людей

Серед потонулих на водоймах чоловік та 14-річна дівчинка.

Фото: ілюстративне

Про це під час брифінгу в Офіційному Медіацентрі при ХОВА розповів речник ГУ ДСНС в Харківській області Євген Василенко, передає РЕДПОСТ.

Минулого тижня рятувальники виявили у річці Сіверський Донець тіло 14-річної дівчини, яка напередодні зникла під час купання з мамою.

27 липня на одному з озер у Пісочинській громаді потонув чоловік 1977 року народження. Чоловік купався в забороненому для цього місці.

Впродовж цього року на Харківщині потонули 46 осіб, у тому числі 2 дитини.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині протягом тижня сапери знищили 530 вибухонебезпечних предметів.