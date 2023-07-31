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31.07.2023  15:31   Дмитро Колонєй

На тисячі гривень ошукала пенсіонерів працівниця пошти на Харківщині

На Харкіівшині правоохоронці викрили начальницю поштового відділення.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, З червня по серпень 2022 року 41-річна начальниця відділення пошти на Красноградщині, самостійно розвозила пенсії громадянам. Літні люди не мали змоги виїхати із сіл та давали поштарці гроші для оплати комунальних послуг. Вона привласнювала ці кошти та розпоряджалася на власний розсуд.
Сума збитку перевищує 10 тисяч гривень. 
 
 
Жінці оголосили підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем Кримінального кодексу України. В ході обшуку приватного домоволодіння підозрюваної виявлені та вилученні особисті рахунки за сплату комунальних послуг постраждалих. 
Наразі встановлюється причетність жінки інших злочинів.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про злодюгу, який ошукав пенсіонерів на 100 тисяч гривень.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  афера, шахрайство, харків, пошта
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