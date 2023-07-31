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31.07.2023  15:55   Дмитро Колонєй

У Харкові стартує футбольний турнір «Дитячі мрії»

Змагання у Харкові присвячені Дню міста.

Стартує футбольний турнір «Дитячі мрії» у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту, у Харкові до Дня міста проведуть турнір з футболу «Дитячі мрії».
 
Змагання пройдуть з 31 липня по 20 серпня 2023 року.  За перемогу змагатимуться 10 команд з футболістів 2009-2010 років народження.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  спорт, футбол, харків
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