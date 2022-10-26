26.10.2022 10:14 Рита Парфенова

Очільниця «роспочти» на Харківщині обікрала місцеве відділення на два мільони гривень

Служба безпеки України затримала ще одну ворожу поплічницю в ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області.

Зрадницею виявилась колишня працівниця регіонального підрозділу поштового зв’язку, передає РЕДПОСТ з посиланням на СБУ.



Жінка добровільно приєдналась до лав окупаційної адміністрації, де очолила створену загарбниками місцеву «почту» та формувала підконтрольну рф поштову мережу у Балаклії та Ізюмі.



Вона планувала отримати від колишніх колег електронні ключі доступу до систем адміністрування і баз даних абонентів. Також закликала їх переходити на бік ворога та передавати на баланс рф держмайно «Укрпошти».



При цьому колаборантка обікрала одне з міських відділень «Укрпошти» і передала агресорам майже 2 млн грн, сплачених громадянами за послуги держпідприємства.



Після звільнення регіону зловмисниця намагалась переховуватись від правосуддя, але співробітники СБУ своєчасно викрили її.



Їй повідомлено про підозру.

Нагадаємо, повідомлено про підозру двом чоловікам, які працювали фейковими правоохоронцями при окупантах на території с. Стрілеча Харківського району.