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26.10.2022  09:30   Рита Парфенова

Укренерго складає більш справедливі графіки відключення електроенергії

НЕК «Укренерго» працює над тим, щоб зробити графіки примусового обмеження споживання зручнішими для споживачів.

нет света

Про це сказав голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, повідомляє РЕДПОСТ
.
«Наразі в енергосистемі спостерігається дефіцит потужності і «Укренерго» вимушено вводить графіки аварійних відключень споживачів. На жаль, в деяких регіонах вони розподіляються нерівномірно, і тому одні споживачі мають доступ до електроенергії постійно, а деякі потерпають від частих відключень. Ми працюємо для того, щоб допомогти операторам систем розподілу (обленерго), які ці графіки складають, зробити так, щоб відключення були рівномірнішими та  більш справедливо розподіленими між споживачами», – розповів він.

Нагадаємо, минулими днями споживання електренергії обмежували в Харківській області.


 

Источник:   Укренерго
 Тэги:  отключение света, харьков
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