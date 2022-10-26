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26.10.2022  09:09   Рита Парфенова

У Харківській області на міні підірвалася жінка, яка пасла кіз

Нещасний випрадок трапився у біля смт Козача Лопань.

швидка допомога

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

«У Харківському районі біля смт Козача Лопань на міні підірвалася 71-річна жінка, яка пасла кіз. Вона госпіталізована з пораненнями», – розповів Синєгубов.

Очільник ХОВА також додав, що за даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби с 25 на 26 жовтня внаслідок ворожих обстрілів поранених серед цивільного населення не зафіксовано.

Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати розташовані біля лінії зіткнення та кордону з рф населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області.

Зокрема з мінометів, ствольної та реактивної артилерії були обстріляні Вільхуватка, Бударки, Шевченкове, Стрілеча, Дворічна, Берестове, Першотравневе та інші населені пункти.

Нагадаємо, протягом доби з 25 на 26 жовтня пожеж, що трапились внаслідок ворожих обстрілів, не зафіксовано.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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