26.10.2022 09:09 Рита Парфенова

У Харківській області на міні підірвалася жінка, яка пасла кіз

Нещасний випрадок трапився у біля смт Козача Лопань.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

«У Харківському районі біля смт Козача Лопань на міні підірвалася 71-річна жінка, яка пасла кіз. Вона госпіталізована з пораненнями», – розповів Синєгубов.



Очільник ХОВА також додав, що за даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби с 25 на 26 жовтня внаслідок ворожих обстрілів поранених серед цивільного населення не зафіксовано.



Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати розташовані біля лінії зіткнення та кордону з рф населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області.



Зокрема з мінометів, ствольної та реактивної артилерії були обстріляні Вільхуватка, Бударки, Шевченкове, Стрілеча, Дворічна, Берестове, Першотравневе та інші населені пункти.

Нагадаємо, протягом доби з 25 на 26 жовтня пожеж, що трапились внаслідок ворожих обстрілів, не зафіксовано.