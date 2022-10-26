У Харківській області на міні підірвалася жінка, яка пасла кіз

Нещасний випрадок трапився у біля смт Козача Лопань.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
«У Харківському районі біля смт Козача Лопань на міні підірвалася 71-річна жінка, яка пасла кіз. Вона госпіталізована з пораненнями», – розповів Синєгубов.
Очільник ХОВА також додав, що за даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби с 25 на 26 жовтня внаслідок ворожих обстрілів поранених серед цивільного населення не зафіксовано.
Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати розташовані біля лінії зіткнення та кордону з рф населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області.
Зокрема з мінометів, ствольної та реактивної артилерії були обстріляні Вільхуватка, Бударки, Шевченкове, Стрілеча, Дворічна, Берестове, Першотравневе та інші населені пункти.
Нагадаємо, протягом доби з 25 на 26 жовтня пожеж, що трапились внаслідок ворожих обстрілів, не зафіксовано.
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