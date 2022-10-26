Харків на ранок 26 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 25 на 26 жовтня пожеж, що трапились внаслідок ворожих обстрілів, не зафіксовано.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 26 жовтня.
Загалом за добу з 25 по 26 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 28 оперативних виїздів, з яких:
10 – на ліквідацію пожеж;
1 – на аварійно-рятувальні роботи;
15 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
2 – інші виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 291 вибухонебезпечний предмет.
Мешканцям міст Куп‘янська, Ізюма та селища Шевченкове рятувальники доставили 34 т води.
Нагадаємо, за добу з 25 по 26 жовтня російська армія обстріляла населені пункти Харківщини.
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