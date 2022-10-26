26.10.2022 08:19 Рита Парфенова

Харків на ранок 26 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 25 на 26 жовтня пожеж, що трапились внаслідок ворожих обстрілів, не зафіксовано.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 26 жовтня.

Загалом за добу з 25 по 26 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 28 оперативних виїздів, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж;

1 – на аварійно-рятувальні роботи;

15 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

2 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 291 вибухонебезпечний предмет.



Мешканцям міст Куп‘янська, Ізюма та селища Шевченкове рятувальники доставили 34 т води.

Нагадаємо, за добу з 25 по 26 жовтня російська армія обстріляла населені пункти Харківщини.