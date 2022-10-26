Ворог обстрілює населені пункти Харківської області (відео)

За добу з 25 по 26 жовтня російська армія обстріляла населені пункти Харківщини.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
З танків, минометів та та ствольної артилерії ворог здійснював обстріли:
Ракетних ударів зазнало смт Приколотне Куп’янського району.
Нагадаємо, за добу з 24 на 25 жовтня військові рф обстрілювали позиції Сил оборони вздовж майже всієї лінії зіткнення на Харківщині.
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