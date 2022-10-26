26.10.2022 08:05 Рита Парфенова

Ворог обстрілює населені пункти Харківської області (відео)

За добу з 25 по 26 жовтня російська армія обстріляла населені пункти Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

З танків, минометів та та ствольної артилерії ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Вільхуватка, Бударки, Шевченкове, Стрілеча та Дворічна;

на Куп’янському та Лиманському напрямках в районах населених пунктів Берестове, Першотравневе, Невське, Білогорівка, Сергіївка та Спірне;

Ракетних ударів зазнало смт Приколотне Куп’янського району.

Нагадаємо, за добу з 24 на 25 жовтня військові рф обстрілювали позиції Сил оборони вздовж майже всієї лінії зіткнення на Харківщині.