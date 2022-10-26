26.10.2022 07:30 Рита Парфенова

26 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 26 жовтня відзначається добре свято – День приємних несподіванок.

Принести нотку радості в осінні будні здатні нехай маленькі, але приємні сюрпризи. І День приємних несподіванок створений саме для цього – робити «приємності» оточуючим: навіть малознайомим і без жодного приводу.

Також цього дня

26 жовтня 1492 року було винайдено олівець із грифелем.



1863 – у Женеві утворено Міжнародний Червоний Хрест.



1863 – у лондонській «Таверні вільних мулярів» представники одинадцяти столичних футбольних клубів заснували Асоціацію – першу у світі футбольну спілку. Насамперед вона визначила правила гри, і з того часу вболівальники вже не плутали футболістів із регбістами. Футбольні джентльмени, що зібралися, виробили зведення правил, що складається з 13 пунктів, які були багато в чому близькі до діючих і донині.



1888 – народився Нестор Махно, український революціонер, анархо-комуніст (за іншими джерелами Махно народився 27 жовтня, 8 листопада 1888 року).



1914 – народився Джекі Куган, перша дитина – зірка Голлівуду. Вперше знявся в кіно у віці 18 місяців, пізніше його помітив на сцені Чарлі Чаплін і зняв шестирічну дитину у фільмі «Малюк», який приніс Кугану міжнародну популярність. Запрошення потім йшли одне за одним, і Куган зіграв головні ролі в таких фільмах, як "Олівер Твіст", "Маленький Робінзон Крузо", "Том Сойєр", "Гекльберрі Фінн".



1938 – фірма Du Pont розробила новий синтетичний матеріал – нейлон.



1956 – утворено Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) ООН, яке було покликане однією рукою сприяти поширенню ядерної енергетики, а іншою – стримувати поширення ядерної зброї.



1976 – у радянському громадському харчуванні запровадили «рибні четверги» – вийшла постанова ЦК та Радміну про заходи щодо подальшого збільшення виробництва рибної продукції та покращення її продажу.



1978 – Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє про те, що вірус віспи знищений у природі.



1982 – народився Андре Тан, український дизайнер.



2012 – створено нову операційну систему Windows 8.



2014 – Парламентські вибори в Україні.

Прикмети дня

Православні відзначають свято на честь Іверської ікони Пресвятої Богородиці, яку називають також Воротарницею або Прибрамкою. Ікона шанується як чудотворна; її оригінал, написаний, за переказами, євангелістом Лукою, зберігається в Іверському монастирі на горі Афон, у Греції.



Іверській іконі Божої матері моляться про порятунок від різних побутових негараздів, про втіху в горі. Також у молитвах просять захисту від пожежі та про множення родючості землі.



У народному календарі свято відоме як Банник або Банний день. За традицією цього дня влаштовували обмивання та посиденьки, які були схожі на обряди.



На полиці протопленої лазні настоювали в молоці цілющі трави.

Іменини відзначають:

Валеріан, Веніамін, Дмитро, Злата, Інокентій, Карп, Микита, Микола, Трохим, Тадей.