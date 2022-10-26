26.10.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 26 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Мрійте та дійте – день створений для втілення найсміливіших задумів. Випаде шанс досягти успіху в найскладніших справах.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Можна розслабитись і пустити справи на самоплив. Ситуація гратиме на руку, і невідкладні питання навряд чи виникнуть.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Вам по плечу гори згорнути, вірніше, відчутно просунутися у будь-якій справі. Вибирайте, що для вас справді важливо.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Настав час розслабитися та відпочити. Зверніть увагу на сфери життя, які останнім часом зовсім запустили.

Рак (22 червня – 23 липня)

Розраховуйте виключно на свої сили. Сьогодні ваша активність буде на висоті, а апатія оточуючих може тягнути справи назад.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Замість витрачати час на інших, займіться чимось приємним – наприклад, творчістю.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Поділіться своїми думками зі світом! Або принаймні з невеликою його частиною – зі своїми близькими, колегами, друзями.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

День схиляє до того, щоб робити якнайменше зайвих рухів. Натомість голова обіцяє працювати на найвищому рівні, виношуючи плани.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Ситуація складеться так, що вам доведеться займатися тим, що любите. А якщо він візьметеся за щось інше, то не досягне нічого.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

День наділяє вмінням відчувати ситуацію та схоплювати все на льоту. Можете проявити себе як чудовий друг або як небезпечний противник – тут кому вже як пощастить.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Будь-яка активна діяльність не вітається – окрім тієї, якою хочеться зайнятися не для результату, а для душі.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

За бажання ви здатні досягти багато чого. Але не факт, що таке бажання виникне. Втім, щоб наситити яскравими подіями свій день, достатньо захопитись якоюсь справою чи ідеєю.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Якщо таки візьметеся за організацію чогось, то результат порадує всіх. Вам достатньо лише взяти на себе ініціативу та чітко розподілити завдання.