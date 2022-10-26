26.10.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 26 жовтня

У Харкові сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Увесь день йтиме дощ, який до вечора може посилитися.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 98%. Температура повітря +9°...+11°C (відчувається як +10°C). Вітер південно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 95%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 98%. Температура повітря +11°...+12°C (відчувається як +12°C). Вітер південний, 5 м/с. Вологість повітря 96%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 94%. Температура повітря +12°...+11°C (відчувається як +12°C). Вітер західний, 5 м/с. Вологість повітря 92%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Геомагнітний стан

Можливість магнітних бур: 1%. Синоптики прогнозують космічний штиль. Протягом усього дня відбуватимуться лише незначні геомагнітні коливання.

Народні прикмети

Якщо сонце сходить через хмари, то погода буде дуже мінливою.



Ранкова зоря сіра, без яскравих червоних тонів, без вітру – на хорошу погоду.



Хмари швидко біжать по небу з південного боку – слід найближчим часом чекати на негоду, з поривчастим вітром. Хмари червоного кольору – до дощу.



Вдень і вночі температура повітря майже не змінюється - до затяжної хмарної погоди.



Цього дня уважно слухали півня. Півні рано-вранці заспівали – до потепління. А якщо півень співав раніше дев'ятої години вечора, назавтра чекали дощу.