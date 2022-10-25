Ворог обстріляв понад десять населених пунктів Харківської області (відео)

За добу з 24 на 25 жовтня військові рф обстрілювали позиції Сил оборони вздовж майже всієї лінії зіткнення на Харківщині.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Ворог здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів:
Нагадаємо, 24 жовтня ворожих ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури у Куп’янську Харківської області.
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