25.10.2022 08:12 Рита Парфенова

Ворог обстріляв понад десять населених пунктів Харківської області (відео)

За добу з 24 на 25 жовтня військові рф обстрілювали позиції Сил оборони вздовж майже всієї лінії зіткнення на Харківщині.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.



Ворог здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів:

Ветеринарне,

Вільхуватка,

Вовчанськ,

Дворічна,

Кам’янка,

Кислівка,

Красне,

Стариця,

Стрілеча,

Хатнє,

Чугунівка

Нагадаємо, 24 жовтня ворожих ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури у Куп’янську Харківської області.