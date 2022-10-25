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25.10.2022  08:12   Рита Парфенова

Ворог обстріляв понад десять населених пунктів Харківської області (відео)

За добу з 24 на 25 жовтня військові рф обстрілювали позиції Сил оборони вздовж майже всієї лінії зіткнення на Харківщині.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Ворог здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів:

  • Ветеринарне,
  • Вільхуватка,
  • Вовчанськ,
  • Дворічна,
  • Кам’янка,
  • Кислівка,
  • Красне,
  • Стариця,
  • Стрілеча,
  • Хатнє,
  • Чугунівка

Нагадаємо, 24 жовтня ворожих ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури у Куп’янську Харківської області.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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