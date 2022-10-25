25.10.2022 08:20 Рита Парфенова

Харків на ранок 25 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 24 на 25 жовтня зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 25 жовтня.

Вдень 24 жовтня в результаті ворожих обстрілів селища Дворічна Куп‘янського району сталася пожежа на території приватного житлового домоволодіння.



Загалом за добу з 24 по 25 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:

4 – на ліквідацію пожеж, з них 1 трапилась внаслідок бойових дій;

1 – на аварійно-рятувальні роботи;

12 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 455 вибухонебезпечних предметів.



Мешканцям міст Куп‘янська та Ізюма рятувальники доставили 28 тонн води.

Нагадаємо, за добу з 24 на 25 жовтня військові рф обстрілювали позиції Сил оборони вздовж майже всієї лінії зіткнення на Харківщині.