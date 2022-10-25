Харків на ранок 25 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 24 на 25 жовтня зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 25 жовтня.
Вдень 24 жовтня в результаті ворожих обстрілів селища Дворічна Куп‘янського району сталася пожежа на території приватного житлового домоволодіння.
Загалом за добу з 24 по 25 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 455 вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міст Куп‘янська та Ізюма рятувальники доставили 28 тонн води.
Нагадаємо, за добу з 24 на 25 жовтня військові рф обстрілювали позиції Сил оборони вздовж майже всієї лінії зіткнення на Харківщині.
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