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25.10.2022  08:24   Рита Парфенова

На Харківщині три години гасили пожежу, спричинену ворожим обстрілом (фото)

Із вогнем боролися 20 бійців ДСНС.

Пожежа в селищі Дворична Куп’янського району після обстрілу 24 жовстня

Пожежа сталася після денних обстрілів в селищі Дворічна Куп‘янського району, передає РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу ДСНС.

24 жовтня о 15:45 зайнявся житловий будинок на території приватного житлового домоволодіння. Площа пожежі склала 150 квадратних метрів.

Пожежа в селищі Дворична Куп’янського району після обстрілу 24 жовстня

До ліквідації пожежі було залучено 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу ДСНС.

О 18:40 пожежу було ліквідовано. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 24 на 25 жовтня зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.

Пожежа в селищі Дворична Куп’янського району після обстрілу 24 жовстня

Пожежа в селищі Дворична Куп’янського району після обстрілу 24 жовстня

Пожежа в селищі Дворична Куп’янського району після обстрілу 24 жовстня

Пожежа в селищі Дворична Куп’янського району після обстрілу 24 жовстня

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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