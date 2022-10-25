25.10.2022 08:24 Рита Парфенова

На Харківщині три години гасили пожежу, спричинену ворожим обстрілом (фото)

Із вогнем боролися 20 бійців ДСНС.

Пожежа сталася після денних обстрілів в селищі Дворічна Куп‘янського району, передає РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу ДСНС.



24 жовтня о 15:45 зайнявся житловий будинок на території приватного житлового домоволодіння. Площа пожежі склала 150 квадратних метрів.

До ліквідації пожежі було залучено 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу ДСНС.

О 18:40 пожежу було ліквідовано. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 24 на 25 жовтня зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.