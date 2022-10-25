На Харківщині три години гасили пожежу, спричинену ворожим обстрілом (фото)

Із вогнем боролися 20 бійців ДСНС.
Пожежа сталася після денних обстрілів в селищі Дворічна Куп‘янського району, передає РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу ДСНС.
24 жовтня о 15:45 зайнявся житловий будинок на території приватного житлового домоволодіння. Площа пожежі склала 150 квадратних метрів.
До ліквідації пожежі було залучено 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу ДСНС.
О 18:40 пожежу було ліквідовано. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, у Харківській області за добу з 24 на 25 жовтня зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.
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