25.10.2022 08:52 Рита Парфенова

Піротехніки розміновують шляхи та критичну інфраструктуру Харківській області

За минулий день піротехніки ДСНС обстежили біля 3,5 км автомобільних доріг, 8 км залізничних колій та 1,5 км газопроводів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області.

Протягом доби 27 піротехнічних підрозділів ДСНС продовжували гуманітарне розмінування деокупованих територій. Працювали 142 піротехніки та 53 одиниці техніки. Ними здійснено 59 залучень, обстежено та очищено територію загальною площею близько 24 га, вилучено та знешкоджено 455 вибухонебезпечних предметів.



Основні зусилля піротехнічних підрозділів направлені на розмінування об’єктів критичної інфраструктури, водо-, газо-, тепло-, електро- мереж з метою їх відновлення, а також перевірка приватного житлового сектору у Харківському, Богодухівському, Ізюмському та Чугуївському районах області.



Загалом з 8 вересня по 25 жовтня на деокупованій території Харківщини обстежено 1242 га місцевості, 173 км автомобільних доріг, 253 км ліній електропередач, 115 км залізничних колій та 159 км газопроводів, виявлено та знешкоджено 29837 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 24 на 25 жовтня зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.