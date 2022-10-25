Деокуповані міста Харківської області обстріляли військові рф (фото)

Протягом минулої доби ворог продовжував терор цивільного населення Харківщини.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
Зокрема, окупанти обстріляли міста Куп'янськ та Вовчанськ, а також населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів.
В Куп'янську внаслідок ракетного удару, попередньо ракетами С-300, пошкоджено адміністративну будівлю. У Дворічанській громаді пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа. Без постраждалих.
За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Золочівській громаді Богодухівського району з пораненням госпіталізований 36-річний тракторист. В Куп'янському районі госпіталізовані 3 людей, що отримали поранення напередодні.
Нагадаємо, за добу з 24 на 25 жовтня військові рф обстрілювали позиції Сил оборони вздовж майже всієї лінії зіткнення на Харківщині.
Комментариев: 0
Все, що пов'язано з грошима, відіграє важливу роль. Упорядкуйте свою бухгалтерію і будьте обережнішими в витратах.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без істотних опадів.
Сьогодні фахівці з маркетингу відзначають неофіційне професійне свято.
влажность:
давление:
ветер: