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25.10.2022  09:27   Рита Парфенова

Деокуповані міста Харківської області обстріляли військові рф (фото)

Протягом минулої доби ворог продовжував терор цивільного населення Харківщини.


t.me/synegubov

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Зокрема, окупанти обстріляли міста Куп'янськ та Вовчанськ, а також населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів.

В Куп'янську внаслідок ракетного удару, попередньо ракетами С-300, пошкоджено адміністративну будівлю. У Дворічанській громаді пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа. Без постраждалих.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Золочівській громаді Богодухівського району з пораненням госпіталізований 36-річний тракторист. В Куп'янському районі госпіталізовані 3 людей, що отримали поранення напередодні.

Нагадаємо, за добу з 24 на 25 жовтня військові рф обстрілювали позиції Сил оборони вздовж майже всієї лінії зіткнення на Харківщині.

Новини Харкова: 24 жовтня ворог обстріляв Вовчанськ та Куп’янськ Новини Харкова: 24 жовтня ворог обстріляв Вовчанськ та Куп’янськ

 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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