Почесний харків'янин Михайло Пилипчук відзначає день народження

25 жовтня Михайлу Пилипчуку виповнюється 86 років.
Із днем народження Михайла Пилипчука – Почесного громадянина міста Харкова, мера Харкова у 1998-2002 рр., голову Ради Почесних громадян міста Харкова, заступника генерального директора КП «Харківський метрополітен» – привітав Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
«Багато років свого життя Ви присвятили служінню Харкову та інтересам його мешканців. Багато в чому саме завдяки Вашому професіоналізму та чудовим організаторським здібностям Харків зміг відкрити свої сили та таланти у ті непрості часи. Так, незважаючи на перебої в системі електропостачання, під Вашим керівництвом Харків будував нові станції метро, відкривав дитячі установи, увічнював пам'ять про забуті події історії… Всупереч усім труднощам, Харків жив та розвивався.
На жаль, зараз Харків, як і вся Україна, переживає війну – найстрашніше випробування для людства. Вірю, що Ваша мудрість та накопичений життєвий досвід допоможуть місту вистояти та гідно пройти шлях відновлення після нашої спільної перемоги! Бажаю й надалі зберігати притаманні Вам оптимізм, життєлюбність та бадьорість духу! Міцного здоров'я, благополуччя, щастя Вам та Вашим близьким!» - сказано у привітанні.
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