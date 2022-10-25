25.10.2022 09:53 Рита Парфенова

Почесний харків'янин Михайло Пилипчук відзначає день народження

25 жовтня Михайлу Пилипчуку виповнюється 86 років.

Із днем ​​народження Михайла Пилипчука – Почесного громадянина міста Харкова, мера Харкова у 1998-2002 рр., голову Ради Почесних громадян міста Харкова, заступника генерального директора КП «Харківський метрополітен» – привітав Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.



«Багато років свого життя Ви присвятили служінню Харкову та інтересам його мешканців. Багато в чому саме завдяки Вашому професіоналізму та чудовим організаторським здібностям Харків зміг відкрити свої сили та таланти у ті непрості часи. Так, незважаючи на перебої в системі електропостачання, під Вашим керівництвом Харків будував нові станції метро, ​​відкривав дитячі установи, увічнював пам'ять про забуті події історії… Всупереч усім труднощам, Харків жив та розвивався.



На жаль, зараз Харків, як і вся Україна, переживає війну – найстрашніше випробування для людства. Вірю, що Ваша мудрість та накопичений життєвий досвід допоможуть місту вистояти та гідно пройти шлях відновлення після нашої спільної перемоги! Бажаю й надалі зберігати притаманні Вам оптимізм, життєлюбність та бадьорість духу! Міцного здоров'я, благополуччя, щастя Вам та Вашим близьким!» - сказано у привітанні.