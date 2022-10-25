25.10.2022 10:19 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 25 жовтня

Минулої доби офіційно зареєстровано 23 випадки зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 62 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 314 150 осіб. Одужало 303 846 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 3102 особи. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли чотири людини.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у шости районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 24 осіб (із них 23 - мешканці міста Харкова). 19 осіб захворіли в Богодухівському, 9 - в Лозівському, 6 - в Ізюмському, 3 - в Куп’янському, 1 - в Красноградському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 24 жовтня.