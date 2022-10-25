25.10.2022 10:56 Рита Парфенова

Харківські комунальники ліквідують 12 пошкоджень на водоводах

25 жовтня ремонтники Комплексу «Харківводопостачання» проводять відновлювальні роботи на 12 пошкоджених ділянках трубопроводів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Напередодні, 24 жовтня, бригади аварійно-відновлювальних робіт ліквідували вісім пошкоджень на трубопроводах і упорядкували чотири оглядові колодязі. Зокрема, у Шевченківському районі комплексні відновлювальні заходи було проведено на водопровідних магістралях по вул. Новгородській, вул. Тобольській та пр. Перемоги.



«По вулиці Новгородській було замінено ділянку магістралі, капітально відремонтовано оглядовий колодязь та встановлено новий пожежний гідрант. Паралельно оперативно усунули дві аварійні ситуації на трубопроводах по вулиці Тобольській (діаметр магістралі 300 мм) та проспекті Перемоги (діаметр магістралі 200 мм). Після проведення відновлювальних робіт території упорядкували», - підсумував начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Шевченківського району Андрій Целогородцев.



Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.



Для економії часу аварійників просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

Нагадаємо, на випадок чергових ударів по енергетичній інфраструктурі у Харкові готують пункти обігріву.