24.10.2022 11:16 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 24 жовтня

Минулої доби офіційно зареєстровано 18 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 31 випадок зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 314 088 осіб. Одужало 303 819 осіб на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 3071 особа. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували в усіх районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 24 осіб (із них 18 - мешканці міста Харкова). 3 особи захворіли в Ізюмському, 2 – в Богодухівському, по 1 - в Красноградському та Чугуїському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 23 жовтня.