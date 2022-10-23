23.10.2022 11:24 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 21 жовтня

Минулої доби офіційно зареєстровано 24 випадки зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 71 випадок зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 314 057 осіб. Одужало 303 801 особа на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 3060 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли чотири людини.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували в усіх районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 29 осіб (із них 24 - мешканці міста Харкова). 13 осіб захворіли в Лозівському, 12 – в Богодухівському, 6 – в Ізюмському, 6 – в Куп’янському, 5 – Красноградському, 2 – у Чугуїському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 21 жовтня.