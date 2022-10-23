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23.10.2022  09:56   Рита Парфенова

Почесний харків'янин Олег Мікац святкує день народження

23 жовтня командувачу Оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних Сил України Олегу Мікацу виповнилося 47 років.

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Почесного громадянина міста Харкова, командувача Оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних Сил України, генерала-майора Олега Мікаца привітав з днем ​​народження Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Як перший український генерал, який ніколи не служив у радянській армії, Ви є яскравим представником нової плеяди українських командувачів, які успішно справляються з найскладнішими військовими викликами.

Ми пам'ятаємо, як вісім років тому Ви керували легендарними «кіборгами», які обороняли Донецький аеропорт, а зараз бачимо, як наші війська, завдяки Вашому неабиякому полководницькому таланту, успішно женуть ворога з української землі, в тому числі і з Харківської області.

За час російсько-української війни Ви проявили себе як справжній професіонал і патріот, надихаючи та заряджаючи на боротьбу захисників України.

Бажаю Вам міцного здоров'я, невичерпної енергії, нескінченного натхнення у битві з окупантами та найголовнішого - якнайшвидшої перемоги!» - говориться у привітанні міського голови.

Источник:   ХМР
 Тэги:  день рождения, олег микац, игорь терехов, поздравление, харьков
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