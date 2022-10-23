23.10.2022 09:56 Рита Парфенова

Почесний харків'янин Олег Мікац святкує день народження

23 жовтня командувачу Оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних Сил України Олегу Мікацу виповнилося 47 років.

Почесного громадянина міста Харкова, командувача Оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних Сил України, генерала-майора Олега Мікаца привітав з днем ​​народження Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.



«Як перший український генерал, який ніколи не служив у радянській армії, Ви є яскравим представником нової плеяди українських командувачів, які успішно справляються з найскладнішими військовими викликами.



Ми пам'ятаємо, як вісім років тому Ви керували легендарними «кіборгами», які обороняли Донецький аеропорт, а зараз бачимо, як наші війська, завдяки Вашому неабиякому полководницькому таланту, успішно женуть ворога з української землі, в тому числі і з Харківської області.



За час російсько-української війни Ви проявили себе як справжній професіонал і патріот, надихаючи та заряджаючи на боротьбу захисників України.



Бажаю Вам міцного здоров'я, невичерпної енергії, нескінченного натхнення у битві з окупантами та найголовнішого - якнайшвидшої перемоги!» - говориться у привітанні міського голови.