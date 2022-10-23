Рівень радіації у Харкові на 23 жовтня

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Гороскоп на 23 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Ідіть на поводу своїх бажань. Заняття, до яких лежить душа, принесуть як задоволення, а й матеріальну вигоду.

Прогноз погоди у Харкові на 22 жовтня У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора.