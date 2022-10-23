23.10.2022 12:49 Рита Парфенова

Харківські комунальники усувають 17 аварій на водоводах

У неділя, 23 жовтня, бригадами Комплексу «Харківводопостачання» заплановано проведення ремонтних робіт на 17 ділянках трубопроводів холодного водопостачання.

Про це повідомили в комунальному підприємстві «Харківводоканал», передає РЕДПОСТ.

На підприємстві додали, що в субботу було оперативно ліквідовано 14 пошкоджень на ділянках водоводів та упорядковано 9 оглядових колодязів.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Заради економії часу бригад харків'ян просять докладно повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку та точну адресу, а також надавати номер телефону заявника для уточнення. Повідомити цю інформацію можна за телефоном 15-33.

Нагадаємо, у Салтівському районі Харкова ремонтники закривають контури пошкоджених будинків.