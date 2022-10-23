Харківські комунальники усувають 17 аварій на водоводах

У неділя, 23 жовтня, бригадами Комплексу «Харківводопостачання» заплановано проведення ремонтних робіт на 17 ділянках трубопроводів холодного водопостачання.
Про це повідомили в комунальному підприємстві «Харківводоканал», передає РЕДПОСТ.
На підприємстві додали, що в субботу було оперативно ліквідовано 14 пошкоджень на ділянках водоводів та упорядковано 9 оглядових колодязів.
Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.
Заради економії часу бригад харків'ян просять докладно повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку та точну адресу, а також надавати номер телефону заявника для уточнення. Повідомити цю інформацію можна за телефоном 15-33.
Нагадаємо, у Салтівському районі Харкова ремонтники закривають контури пошкоджених будинків.
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