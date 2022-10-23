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23.10.2022  13:10   Рита Парфенова

Гречка, рис та макарони: як змінилися ціни в супермаркетах

Наприкінці жовтня супермаркети України оновили ціни на рис, гречку та макарони.

рис, гречка, макароны


Як передає РЕДПОСТ з посиланням на today.ua вартість гречки за довгий час почала падати. У той же час вартість рису продовжує зростати, а разом з ним і макарон.

Станом на 23 жовтня, кілограм гречки в українських супермаркетах в середньому коштує 78,70 грн, тоді як у вересні середній цінник становив 87,94 грн за кг. Незабаром гречка ще більше подешевшає – до 60–70 грн за кг.

На сьогоднішній день аграрії зібрали понад 120 тис. тонн гречки зі 150 тис. тонн очікуваних. Експорт зменшиться, а для внутрішніх потреб гречки українцям вистачить із головою. Таких цін на гречку, як були влітку, очікувати вже не треба.

Ціни на довгий рис підскочили за місяць із 70,57 грн/кг до 73,74 грн/кг. Рис довгий пропарений подорожчав із 72,24 до 74,42 грн за кг. А вартість круглого рису зменшилась із 74,97 грн до 70,62 грн за кг. Якщо порівнювати по супермаркетах, то найдешевше крупу можна купити в Varus.

Макарони пір'я за місяць подорожчали з 28,41 до 30,63 грн/кг. Найдешевше їх можна придбати у Метро – за 26,60 грн/кг. А в Ашані ці самі макарони коштуватимуть 38,70 грн за кг.

Ціни на довгу вермішель наприкінці жовтня знизилися з 28,06 грн/кг до 26,60 грн/кг. Вартість дрібної локшини в середньому на сьогоднішній день складає 32,70 грн/кг, тоді як минулого місяця цінник був 29,30 грн/кг.

Нагадаємо, у річному вирахуванні м'ясо в Україні зросло в ціні від 10 до 33%.

 

Источник:   today.ua
 Тэги:  цена, рис, гречка, макароны
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