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22.10.2022  15:12   Дмитро Колонєй

Злетили ціни на м'ясо: чому так сталося

Ситуацію пояснює експерт.


Злетили ціни на м'ясо: чому так сталося
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Апостроф, у річному вирахуванні м'ясо в Україні зросло в ціні від 10 до 33%. 

Ціни зросли за рік на:

  • яловичину на 10%,
  • свинину – на 33%
  • птиця – на 16%, 
Відміітимо, що це ще не кінець. За словами аналітика Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максима Гопка вартість може зрости ще більше .

В чому причини зростання цін

  1. подорожчання корму (наприклад, 70 відсотків вартості курятини - це ціна корму).
  2. проблеми зі збутом. 
  3. ускладнення логістики 
  4. блокада портів.
Вартість м'яса збільшуватиметься, але ситуація залежить від зернового коридору, загальноекономічних факторів, витрат на енергоресурси, оскільки необхідно створювати умови для тварин.
 
Источник:   Апостроф
 Тэги:  цена, мясо, украина
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