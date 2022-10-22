22.10.2022 15:12 Дмитро Колонєй
Злетили ціни на м'ясо: чому так сталося
Ситуацію пояснює експерт.
Злетили ціни на м'ясо: чому так сталося
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Апостроф, у річному вирахуванні м'ясо в Україні зросло в ціні від 10 до 33%.
Ціни зросли за рік на:
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яловичину на 10%,
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свинину – на 33%
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птиця – на 16%,
Відміітимо, що це ще не кінець. За словами аналітика Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максима Гопка вартість може зрости ще більше .
В чому причини зростання цін
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подорожчання корму (наприклад, 70 відсотків вартості курятини - це ціна корму).
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проблеми зі збутом.
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ускладнення логістики
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блокада портів.
Вартість м'яса збільшуватиметься, але ситуація залежить від зернового коридору, загальноекономічних факторів, витрат на енергоресурси, оскільки необхідно створювати умови для тварин.
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