22.10.2022 15:12 Дмитро Колонєй

Злетили ціни на м'ясо: чому так сталося

Ситуацію пояснює експерт.



Злетили ціни на м'ясо: чому так сталося



Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Апостроф, у річному вирахуванні м'ясо в Україні зросло в ціні від 10 до 33%.

Ціни зросли за рік на: яловичину на 10%,

свинину – на 33%

птиця – на 16%, Відміітимо, що це ще не кінець. За словами аналітика Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максима Гопка вартість може зрости ще більше .

В чому причини зростання цін

подорожчання корму (наприклад, 70 відсотків вартості курятини - це ціна корму). проблеми зі збутом. ускладнення логістики блокада портів.

Вартість м'яса збільшуватиметься, але ситуація залежить від зернового коридору, загальноекономічних факторів, витрат на енергоресурси, оскільки необхідно створювати умови для тварин.