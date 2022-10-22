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22.10.2022  15:48   Дмитро Колонєй

Гинув у лісі: під Харковом врятовано чоловіка (фото)

На допомогу людині з передмістя Харкова прийшли поліцейські.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції, 30-річний мешканець міста Чугуїв пішов по гриби та втратив орієнтир. Кілька годин без води та їжі він блукав по лісу, а потім звернувся по допомогу до поліції.
 
На виклик одразу виїхав наряд групи реагування патрульної поліції.
 
 
Чоловіку порекомендували спробувати знайти квартальний стовпчик. Вже за кілька хвилин він передзвонив та повідомив номер. Разом з місцевим лісничим правоохоронці вирушили на пошуки.
 
 
Невдовзі наляканого та замерзлого чоловіка розшукали та відвезли додому. 
 
Після пережитого він виклав пост зі словами вдячності правоохоронцям в мережі Інтернет. «Хотілося б, щоб було більше таких хороших людей, коли тобі потрібна екстрена допомога, тоді в нашій країні буде світ
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  потерялся мужчина, найден, харьков, розыск
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